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Okur Postası 'Ülke genelinde denetlenmeli'
Okur Postası

'Ülke genelinde denetlenmeli'

Gazetemiz okurlarından Nizamettin Bekar, "Ülke genelinde denetlenmeli" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 22:47:00 -
'Ülke genelinde denetlenmeli'

Ülke geneline birtakım işlerde denetim yapılmalıdır. Bunlardan inşaat denetimi, pazar yeri denetimi ve mağaza denetimi sayabilirim.

İnşaat denetimi inşaatlar yapıldıktan sonra sağlamlığı denetlenmelidir. Bu denetim Bayındırlık il müdürlükleri ya da il veya ilçe belediyeler tarafından yapılmalıdır. Eğer bu denetimler yapılmadığı takdirde Allah muhafaza en ufak bir deprem sallanmasında binalar yerle bir olur. Buna ülkem geneli bütün depremler şahitlik etmektedir. Marmara depreminde binlerce ölü oldu. En son İzmir depreminde yüz civarında ölümüz oldu. Buna en büyük sebep inşaat malzemelerinden çalınmasıdır. Ondan dolayı denetim şarttır.

Pazar yerleri denetlenmemekte. Bundan dolayı pazar esnafı denetlenmediğinden bozuk meyve sebzeleri sağlam diye satmaktalar. Birkaç gün önce mahallenin pazarından mandalina aldım yarısından fazlası çürük çıktı. Böyle onlarca pazar esnafından şikayet duymaktayım. Pazar yerleri il veya ilçe belediyeler tarafından kontrol edilmeli ve sıkı denetim yapılmalıdır.

Mağazalar denetlenmelidir. Denetim yapılmadığından dolayı fahiş yani aşırı kârla mal satmaktadırlar. Bakınız bir mağazada yüzde yetmiş beş indirim var diye yazmışlar. Bu mağaza sahibi yüzde kaç kârla malı satıyor da bu indirimi yapabiliyor. Bunun üzerinde düşünmek lazım.

Mağazalar mutlaka denetlenmelidir. Bu işi Ticaret il müdürlükleri yapabilir.

Serbest piyasa ekonomisi iflas etmiştir. Bu satış ne esnafa ne de müşteriye hayır getirmemiştir. Bu satış esnafın haram yemesine sebebiyet vermektedir.
Alışverişte helal haram mutluluk demektir...

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