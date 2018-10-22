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Ülke genelinde 582 noktaya yerleştirildi

İçişleri Bakanlığı, Türkiye’de kazaların en fazla oluştuğu 582 noktaya “maket polisaracı” yerleştirdi. Maliyeti bin 500 TL civarında olan maketlerle son bir yılda trafik kazalarında yüzde 17.4 oranında azalma sağlandı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 06:48
Ülke genelinde 582 noktaya yerleştirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, TBMM’de yaptığı açıklamada, maket polisaraçlarına ilişkin şu bilgiyi verdi: “Her yıl ortalama Türkiye’de 1 milyon yeni araç trafiğe çıkıyor. Alınan bütün önlemlere rağmen hâlen yılda yaklaşık 7 bi kişi de hayatını kaybediyor. Günlük ortalama 20 kişiyi kaybediyoruz. ‘Kara nokta’ dediğimiz, kazaların ve özellikle ölümlü kazaların çok olduğu yerleri tespit ettik.”

582 kara nokta

Tespit edilen 582 noktaya bu maket polis araçları konulduğunu kaydeden Ersoy “Bunları ışıklandırdık ve maket koyduğumuz yerlerde geçmiş yıllara göre son bir yıl içinde trafik kazalarında yüzde 17.4 azalma sağladık. Bakanlığımız açısından bu ciddi bir rakamdı. Buradaki iyi hâli görünce ülke geneline daha da çok yaygınlaştırmaya karar verdik” dedi.

Yerel imkanlar

Ersoy, şöyle devam etti: “Bunların hemen hemen tamamını yerel yöneticilerimiz yerel imkânlarla yaptılar, Bakanlıktan bir ödenek göndermedik. Ancak ortalama maliyetinin yaklaşık bin 500 lira civarında olduğu bilgisini uygulamayı yapan arkadaşlarımızdan aldık. Bizim gönderdiğimiz maket başına bir ödenek falan yok. Yerel yöneticilerimiz; kaymakamlarımız, valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız... Belediyeler, ortak orada biz ihtiyaçları tespit ediyoruz, onlar kendi bölgelerinde bu önlemleri alıyorlar.”

Ersoy’un açıklamasına karşılık CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “O zaman, maketin bu kadar etkili olduğu yerde eğitimi geliştirsek yani ille ceza yazarak insanları bir yerde zorunlu hâle, mağduriyete itmenin ne âlemi var?” diye sordu.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 06:48
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