Ülke genelinde 2 bin 612 kişi yakalandı Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince, ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada, aranan 2 bin 612 kişi yakalandı.

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