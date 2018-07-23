Ülke çalkalanıyor! Üzerlerine yanıcı madde döktüler

47 ve 62 yaşındaki evsizler, Pazar gece yarısından az önce Schöneweide tren istasyonu yakınlarında yakıldı.

Alman medyasına göre görgü tanıkları yakındaki bir dönerciden aldıkları yangın söndürücüyle alevleri durdurmayı başardı.

47 yaşındaki kurbanın komada olduğu belirtildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre polis, cinayet girişimi soruşturması başlatırken, sorumlular ve neden böyle bir saldırıda bulundukları bilinmiyor.

İsimleri açıklanmayan kurbanların Alman vatandaşı olduğu bildirildi.