Ülke çalkalanıyor! Üzerlerine yanıcı madde döktüler
Almanya'nın başkenti Berlin'de, üzerlerine yanıcı bir madde dökülerek, kasten yakılan iki evsiz ağır yaralandı.23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:16
47 ve 62 yaşındaki evsizler, Pazar gece yarısından az önce Schöneweide tren istasyonu yakınlarında yakıldı.
Alman medyasına göre görgü tanıkları yakındaki bir dönerciden aldıkları yangın söndürücüyle alevleri durdurmayı başardı.
47 yaşındaki kurbanın komada olduğu belirtildi.
BBC Türkçe'nin haberine göre polis, cinayet girişimi soruşturması başlatırken, sorumlular ve neden böyle bir saldırıda bulundukları bilinmiyor.
İsimleri açıklanmayan kurbanların Alman vatandaşı olduğu bildirildi.
YORUM YAZ