Ülke bu yasayı konuşuyor! Tecavüzcüsünü öldüren kadına ceza yok
Rusya parlamentosunda onaylanan yeni yasaya göre tecavüze maruz kalan kadınlar, tecavüzcüsünü öldürmesi halinde cezaya çarptırılmayacak.30 Nisan 2019 Salı 07:39
Rusya’da kadınlara yönelik şiddet ve cinsel saldırıların artması üzerine saldırıların önüne geçilmesi amacıyla yeni yasal çalışma yapıldı. Rusya parlamentosunda onaylanan yasaya göre tecavüz girişimlerine maruz kalan kadınlara nefsi müdafaa hakkı doğrultusunda yeni haklar getirildi. Buna göre Rusya’da cinsel saldırıya uğrayan kadınlar, saldırıyı gerçekleştiren kişiye karşı güç kullanarak yaralarsa veya öldürürse hiçbir ceza almayacak.
Kadın hakları savunucularından destek
Rusya’da kadın hakları savunucuları, onaylanan yasanın arkasında olduklarını belirterek, kadınları bu yasa doğrultusunda bilinçlendireceklerini ve tüm kadınları kendilerini savunmaya teşvik edeceklerini açıkladı.
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