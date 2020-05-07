Ülke basınına sızdı: Koronavirüs nedeniyle hastanede yatanlar askere alınmayacak
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle hastanelerde tedavi edilen kişilerin askere alma sürecinde elenmesine karar verdi.
Amerikan basınına sızan genelge taslağında, koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanların kalıcı bir şekilde askere alınmayacağı ifade ediliyordu.
Ancak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yeni bir açıklama ile sızdırılan metnin gerçek olduğunu fakat güncellendiğini bildirdi.
Açıklamada, Kovid-19 tanısı konulmuş ancak hastanede tedavi görmesine gerek kalmamış kişilerin 28 günlük izolasyon sürecinden sonra askerlik başvurularının "yeterli" kabul edileceği belirtildi.
Hastanede tedavi gören kişilerin ise "Kovid-19 hastalığının kalıcı etkilerinin henüz bilinmemesinden dolayı" askere alma sürecinden kalıcı olarak eleneceği kaydedildi.
Açıklamada, bu durumdaki kişilere de Kuvvet Komutanlıklarının bazı ek değerlendirme ve tetkiklerle muafiyet sağlayabileceği ifade edildi.