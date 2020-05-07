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Korona Virüs

Ülke basınına sızdı: Koronavirüs nedeniyle hastanede yatanlar askere alınmayacak

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle hastanelerde tedavi edilen kişilerin askere alma sürecinde elenmesine karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 21:04:00 -
Ülke basınına sızdı: Koronavirüs nedeniyle hastanede yatanlar askere alınmayacak

Amerikan basınına sızan genelge taslağında, koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanların kalıcı bir şekilde askere alınmayacağı ifade ediliyordu.

Ancak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yeni bir açıklama ile sızdırılan metnin gerçek olduğunu fakat güncellendiğini bildirdi.

Açıklamada, Kovid-19 tanısı konulmuş ancak hastanede tedavi görmesine gerek kalmamış kişilerin 28 günlük izolasyon sürecinden sonra askerlik başvurularının "yeterli" kabul edileceği belirtildi.

Hastanede tedavi gören kişilerin ise "Kovid-19 hastalığının kalıcı etkilerinin henüz bilinmemesinden dolayı" askere alma sürecinden kalıcı olarak eleneceği kaydedildi.

Açıklamada, bu durumdaki kişilere de Kuvvet Komutanlıklarının bazı ek değerlendirme ve tetkiklerle muafiyet sağlayabileceği ifade edildi.

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