Ülke ayakta! Beşik gibi salladılar
2010 yılındaki depremde 2.698 vatandaşını kaybeden Çin’de Yüşu Tibet özerk ilinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.06 Mayıs 2018 Pazar 14:11
Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısındaki Çinghay eyaletinde bulunan Yüşu Tibet özerk ilinin Çıngduo ilçesinde 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
Depremin yerin 9 kilometre altında gerçekleştiği belirtilirken, depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
2 BİN 698 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Çinghay’ın Yüşu Tibet özerk ilinde Nisan 2010’da 7,1 büyüklüğünde deprem olmuş ve 2 bin 698 kişi yaşamını yitirmişti.
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