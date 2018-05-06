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Ülke ayakta! Beşik gibi salladılar

2010 yılındaki depremde 2.698 vatandaşını kaybeden Çin’de Yüşu Tibet özerk ilinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

06 Mayıs 2018 Pazar 14:11
Ülke ayakta! Beşik gibi salladılar

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısındaki Çinghay eyaletinde bulunan Yüşu Tibet özerk ilinin Çıngduo ilçesinde 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Depremin yerin 9 kilometre altında gerçekleştiği belirtilirken, depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

2 BİN 698 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Çinghay’ın Yüşu Tibet özerk ilinde Nisan 2010’da 7,1 büyüklüğünde deprem olmuş ve 2 bin 698 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 14:11
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