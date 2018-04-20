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Ülke ayağa kalktı! Resmi kurumlara Nazi bayrağı astılar

İsveç'te Adolf Hitler'in doğum gününde aralarında belediye binasınında bulunduğu 3 resmi kuruma Nazi bayrağı asıldı.

20 Nisan 2018 Cuma 16:02
Ülke ayağa kalktı! Resmi kurumlara Nazi bayrağı astılar

Adolf Hitler'in doğum tarihi 20 Nisan'da, İsveç'in başkenti Stockholm'ün Huddinge ilçesinde belediye binası dahil 3 resmi binada, kimliği belirsiz kişilerin üzerinde gamalı haç bulunan Nazi bayrağı dalgalandırdığı bildirildi.

"MİDE BULANDIRICI"

Huddinge Belediye Başkanı Daniel Dronjak, İsveç devlet televizyonu SVT'ye olaya ilişkin açıklama yaptı.

Belediye binasına ırkçıların sembol bayrağının dikilmesini "oldukça üzücü" ve "mide bulandırıcı" olarak değerlendiren Dronjak, bayrağın sabah fark edilerek hemen indirildiğini söyledi.

SORUŞTURULUYOR

Dronjak, Huddinge'de demokrasinin kalbine suikast yapıldığını dile getirdi. Stockholm Emniyet Müdürlüğü ise yazılı açıklamayla Nazi bayrağının Huddinge Belediyesi dışında Stockholm'ün 2 bölgesinde de dalgalandırıldığını duyurdu.

Açıklamada, Stockholm'ün Tyresö ve Centralbron bölgelerinde bulunan iki resmi binanın direklerine Nazi bayrağı çekildiği belirtilirken, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 16:02
  1. İsveç
  2. Stockholm
  3. Hitler
  4. nazi bayrağı

YORUM YAZ

  • BekirFidanBekirFidan4 sa önce
    Tamamda İstedigi Bayragı asar Sıkıntısı SizemiBattı.
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