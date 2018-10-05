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Ülke ajan kaynıyor... Yeni suikast uyarısı!

2013 yılında art arda siyasi suikastlerin yaşandığı Tunus'ta yine bir siyasi lidere suikast yapılabileceği iddia edildi.

05 Ekim 2018 Cuma 16:35
Ülke ajan kaynıyor... Yeni suikast uyarısı!

 yeniakit.com.tr 

2011 yılında gerçekleşen Arap Baharı devrimlerinin model ülkesi Tunus’ta son aylarda yeniden başlayan siyasi kargaşa sonrası Nahda Hareketi’nden yeni bir uyarı geldi. 2013 yılında art arda siyasi suikastlerin yaşandığı ülkede yine bir siyasi lidere suikast yapılabileceği iddia edildi.

“Ülke ajan kaynıyor!”

Raşid el-Gannuşi’nin liderliğindeki Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Bin Salim, “Yabancı istihbarat ülkelerinin ülkemizde çok ciddi çalışmaları bulunuyor. Ve bazı ülkeler Tunus devrimine ülkedeki demokratik gelişime savaş açmış durumdalar. Yeni suikastlere karşı dikkatli olmak durumundayız” dedi. Muhammed bin Salim, ayrıca geçmiş yıllardaki siyasi suikastlerin Nahda Hareketinin üzerine yıkılmasının ise aklen kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Ülke suikast dalgasıyla sarsılmıştı

Arap Baharı’nın ilk başladığı ülke olan Tunus, 2013 yılında Körfez ülkelerince başlatılan “Karşı devrim” atağıyla birlikte bir takım kaos planlarına sahne olmuş ve solcu siyasetçiler Şükri Belayid ve Muhammed el-Birahimi gibi isimler fail-i meçhul cinayetlere kurban gitmişti.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 16:35
  1. Arap Baharı
  2. Tunus
  3. Nahda Hareketi
  4. Raşid el-Gannuşi
  5. Muhammed Bin Salim
  6. Karşı devrim
  7. Şükri Belayid
  8. Muhammed el-Birahimi
  9. suikast

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