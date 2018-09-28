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Ülke 7.7 şiddetinde depremle sarsıldı

Adalar ülkesi Endonezya'nın Pasifik Okyanusu açıklarında 7.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

28 Eylül 2018 Cuma 13:45
Ülke 7.7 şiddetinde depremle sarsıldı

Sabah bölgeyi sarsan bir başka büyük depremin ardından, Endonezya açıklarında 7.7 şiddetinde deprem meydana geldiği açıklandı.

Endonezya'dan geçen Pasifik Ateş Çemberi fay hattı, geceden bu yana hareketli. Yerel saatle 10.00'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonra peş peşe pek çok artçı deprem gerçekleşti. Önceki artçı sarsıntıların büyüklükleri 5.6, 5.4, 5, 4.9 ve 4.6'ydı.

Adalar ülkesi Endonezya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor.

Dünyada en çok depremin meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda en fazla volkana da ev sahipliği yapıyor.

Endonezya'da 2004'ün son günlerinde meydana gelen tarihi deprem devasa tsunamiye yol açmış ve 226 bin insanın ölümüne neden olmuştu.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 13:45
  1. deprem
  2. endonezya
  3. Pasifik Okyanusu

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