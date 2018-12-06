Ülgür Gökhan kimdir nerelidir? Ülgür Gökhan CHP Çanakkale belediye başkanı mı oldu?

CHP Çanakkale belediye başkan adayı Ülgür Gökhan oldu. Ülgür Gökhan'ın ismi CHP Çanakkale belediye başkan adayı olarak açıklanır açıklanmaz Ülgür Gökhan kimdir? Ülgür Gökhan nereli? Ülgür Gökhan daha önce ne iş yaptı? soruları sorulmaya başlandı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi’nden Çanakkale Belediye Başkanı seçildi Ülgür Gökhan hayatı

Ülgür Gökhan kimdir?

Ülgür Gökhan, 1950 yılında Çanakkale’de dünyaya geldi. Aldığı eğitimle çocukluğundan bu yana Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet’e, demokrasiye sıkı sıkıya bağlı olarak büyüdü. Çanakkale’de başladığı eğitim hayatına her dönem kalitesini korumuş Galatasaray Lisesi’nde devam etti. Sahip olduğu değerlerle örtüşen Galatasaray Lisesi’nde ki ilerici demokrat çizginin ve 1975 yılında Ankara Üniversitesinde Mülkiye ile başlayan üniversite eğitiminin gerek siyasi gerek idarecilik yaşamında önemli etkileri oldu.1989 yılı yerel seçimlerinde SHP çatısı altında kontenjandan belediye meclis üyesi seçilerek yerel yönetim sürecine giren ve bu konuda büyük deneyimler kazanan Ülgür Gökhan, 1992 yılında CHP’nin yeniden açılmasıyla CHP’ nin Kurucu İl Başkanlığı görevini üstlendi. Siyaset ve yerel yönetim adına edindiği bilgi ve tecrübelerle, 1999 yılı yerel seçimlerinde CHP’den Belediye Meclis Üyesi seçildi ve 2002 yılında, dönemin Belediye Başkanı İsmail Özay’ın milletvekilliği için istifa etmesiyle boşalan belediye başkanlığı görevine; meclis üyelerinin oylarıyla seçildi. Meclisçe yapılan seçimlerin ardından 2004 yılına kadar emanet aldığı kentin yönetimini başarıyla sürdürdü ve gerek kent halkından gerek örgütünden aldığı devam etmesi yönünde ki taleple “Önce İnsan Sonra Başkan” diyerek ve kent halkından yeniden görev istedi. “Barışın Kenti Uygar Çanakkale’yi Yaşatan ve Yöneten Belediye” vizyonuyla kentin tüm değerlerine sahip çıkmak, korumak ve geliştirmek adına uğraş verdi.Kentte yalnızca siyasi kimliğiyle değil, işadamı olarak da katma değer ve istihdam yaratarak hizmet sundu. TSO ve Çanakkale Spor’un yönetici kadrolarında görev aldı, Rotary Kulüp Başkanlığı yaptı.ÜlgürGökhan, Galatasaraylılar Birliği ve GS Spor Kulübü üyesidir.2009 yerel seçiminde CHP’den Çanakkale Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi’nden Çanakkale Belediye Başkanı seçildi. Hale Gökhan ile evli olup bir erkek ve bir kız olmak üzere iki çocuk sahibidir.