Ülgen ve Sivrikaya OSBÜK Genel Kuruluna katıldı DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Sivrikaya Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) genel kuruluna katıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Sivrikaya Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) genel kuruluna katıldı.

Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu OSBÜK’ün 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye’nin dört bir yanındaki OSB Başkanlarının, delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurulda, Düzce Ticaret ve Sanayi odasından Gümüşova OSB Mütevelli Heyet Üyeleri Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Sivrikaya da hazır bulundu.

DTSO Başkan Yardımcı Ümit Ülgen, organize sanayi bölgelerinin Türkiye için önemi olduğunu belirterek genel kurulda tekrar OSBÜK Başkanı seçilen Memiş Kütükcü’ye görevinde başarılar diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.