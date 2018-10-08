Endonezya Ulema Meclisi'nden FETÖ fetvası

Asya EndonezyaSufi Ulema Meclisi, FETÖ ile ilgili yeni bir fetva kaleme aldı.

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ve takipçilerinin tüm dünyada yapmış oldukları faaliyetler hakkında fetva veren meclis, bu faaliyetlere katılmanın haram olduğunu belirtti.

"FETÖ'nün, siyonistlerle güçlü ilişkileri var"

Fetullah Gülen ve takipçilerinin Allah Teala'ya tevbe etmesi gerektiğini ve yaptıklarının hesabını tüm dünyadaki Müslümanlara vermesi icap ettiğini belirten Ulema Meclisi'nin raporunda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen ve 258 kişinin şehadetine sebebiyet veren darbe girişiminden itibaren Endonezya Asyalı Sufi Ulema Meclisi, Endonezya ve Asya'da İslam ve Sufilik adı altında faaliyet gösteren Fetullah Gülen hareketi hakkında kapsamlı bir tahkikat gerçekleştirmiştir.

Aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır:

Gülen ayetlerde ciddi tahrifler yaptı

1. Fetullah Gülen Kuran ayetlerinin tefsirinde ciddi tahrifler yapmıştır. Ona ait öğretiler Kuran ve Sünnet'e dayanan İslam akidesini bozabilecek niteliktedir.

Bediüzzaman'ın görüşlerini çarpıttı

2. Fetullah Gülen başlangıçta öğretilerini Bediüzzaman Said Nursi'ye nispet ederek yaymıştır. Fakat tahkik edildiğinde Bediüzzaman Said Nursi'nin görüşlerini tahrif ettiği ve bunu İslam ümmetinin, Müslüman gençlerin ve özellikle de üniversite öğrencilerinin ilgisini çekmek için yaptığı açıktı.

Sufilik fikirleri tasavvufa zarar verdi

3. Bütün davranış ve fikirleri özellik sufiliğe dair olanlar hatalıdır ve tasavvufi değerlere zarar vermiş ve vermektedir.

Siyonistle güçlü ilişkileri var

4. Fetullah Gülen hareketi ve cemaati sadece dini bir hareket veya sosyal bir organizasyon değildir. Söz konusu oluşum, siyonist gruplarla güçlü ilişkileri olan dini/sosyal oluşumların (STKların) arkasına gizlenme heveslisi bir harekettir."

2 maddelik fetva kararı

Bu maddelerden yola çıkarak bir karara vardıklarını belirten meclis kurulu, bu kararları 2 madde şeklinde açıkladı:

FETÖ'nün faaliyetlerinde katılmak haramdır, Gülen ve takipçileri tevbe etmelidir

1. Fetullah Gülen ve takipçilerinin tüm dünyada yapmış oldukları faaliyetler ve bu faaliyetlere katılmak haramdır. Fetullah Gülen ve takipçileri Allah Teala'ya tevbe etmelidir ve yaptıklarının hesabını tüm dünyadaki Müslümanlara vermelidir. Özellikle de 15 Temmuz 2016'da yaptıklarının hesabını Türkiye'ye vermelidir.

Tüm ülkelere çağrı: FETÖ'nün tüm faaliyetlerini durdurun

2. Başta Endonezya Cumhuriyeti başkanı olmak üzere tüm ülkelerin liderlerinden ve alimlerden Fetullah Gülen hareketinin ülkelerindeki tüm faaliyetlerinin durdurulmasını ve İslami akideye zarar veren kitaplarının da yasaklanmasını ve toplatılmasını talep ediyoruz.

"Bu fetva, tüm müslümanlar için geçerli olmak üzere ilgili tarihte (05.10.2018) verilmiştir. Bizler, Allah Teala nezdinde, bu fetvanın mesuliyetini üzerimize alıyoruz.