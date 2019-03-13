Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:"Uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu"

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