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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından ‘Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü’ açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Mehmet Cahit Turhan’ın Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü ile ilgili açıklamalarındaki bazı ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirterek, “Sayın Bakan, bu yeni tüzük değişikliğini de tamamlamak üzereyiz mesajını vermek istemiştir.

19 Temmuz 2019 Cuma 20:58
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından ‘Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü’ açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Mehmet Cahit Turhan’ın Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü ile ilgili açıklamalarındaki bazı ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirterek, “Sayın Bakan, bu yeni tüzük değişikliğini de tamamlamak üzereyiz mesajını vermek istemiştir. 2017 yılında yürürlüğe giren ve denizcilik sektörünce iyi bilinen değişikliğin sektöre önemli katkılar sağladığını anlatırken, henüz bu çalışmanın devam ettiği şeklinde anlaşılacak bir ifade ortaya çıkmıştır” açıklamasını yaptı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 18 Temmuz 2019 tarihinde Yeşil Liman Sertifika Töreni’nde Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü ile ilgili Bakan Mehmet Cahit Turhan’ın açıklamalarındaki bazı ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirterek, konuya ilişkin açıklama yaptı.


Açıklamada, “Sayın Bakanımız konuşmasında ‘Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü’nde’ yer alan serbest pratica almaksızın 2 günlük (48 saat) bekleme süresini 7 güne (168 saate) 2017 yılında çıkaran değişiklikle sektöre önemli katlı sağlandığını ifade etmek istemiştir. Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü’nde, Türk Boğazları bölgesinde seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini artırmak amacıyla 5 ana konuda değişiklik çalışması yapılmış, ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarınınolumlu görüşleri alınarak 28 Haziran 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı makamına sunulmuştur” denildi.


Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:


“Önerilen değişikliklerden biri, ‘Türk Boğazlarında Kılavuzluk ve Römorkörcülük hizmetleri, Bakanlık adına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bu yetkisini devredemez’ şeklindedir. Sayın Bakan, bu yeni tüzük değişikliğini de tamamlamak üzereyiz mesajını vermek istemiştir. 2017 yılında yürürlüğe giren ve denizcilik sektörünce iyi bilinen değişikliğin sektöre önemli katkılar sağladığını anlatırken, henüz bu çalışmanın devam ettiği şeklinde anlaşılacak bir ifade ortaya çıkmıştır.”

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 20:58
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