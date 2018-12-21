THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı açıklaması

"Kademeli olarak gerçekleştirilen taşıma işlemi 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla hızlandırılacak ve yolcu konforundan taviz verilmeden Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na uçak seferleri ve yer hizmetleri kademeli taşınacaktır"

21 Aralık 2018 Cuma 11:42
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı açıklaması

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'na kademeli olarak gerçekleştirilen taşıma işleminin 1 Ocak itibarıyla hızlandırılacağını, yolcu konforundan taviz verilmeden Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na uçak seferleri ve yer hizmetlerinin kademeli olarak taşınacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete girdiği, 1 Kasım itibarıyla havalimanından uçuşların başlatıldığı belirtildi.

İlk etapta günde 10 sefer gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı’nda 10 Aralık itibarıyla yeni seferler konulduğu aktarılan açıklamada, "Yıllık 70 milyona yakın yolcunun kullandığı Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yapılan taşıma işleminin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi ve taşıma sonrasında yolcu konforunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla bu süreç kademeli olarak yapılmaktadır. Bu büyüklükteki bir operasyonun gerçekleştirilirken hava yolu ve yer hizmetleri firmaları çalışanlarının da eğitimleri, kullanılacak ekipmanların taşınması, kurulumu ve kullanılması süreçleri de titizlikle izlenmekte bu sürecin eksiksiz olarak tamamlanması planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu doğrultuda kademeli olarak gerçekleştirilen taşıma işlemi 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla hızlandırılacak ve yolcu konforundan taviz verilmeden Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na uçak seferleri ve yer hizmetleri kademeli şekilde taşınacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:42
  1. istanbul havalimanı
  2. taşınma
  3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin yerli ve milli uygulamaları tek adreste
    1. Türkiye'nin yerli ve milli..
    2. Küba'da atletizme başladı, Türkiye'de..
    3. İYİ Parti Nevşehir ilçeleri belediye..
    4. Bakanlıktan havalimanının taşınması..
    5. Dikkat! Sizde ceza almayın.. Sayı 25..
    6. Akdeniz'de 4,1 büyüklüğündeki deprem
    7. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    8. O teröristlerin mağaradaki görüntüleri..
    9. GRAFİKLİ - ANALİZ - Fenerbahçe'nin..
    10. "Aktif yaşlanma için tüm imkanlarımızı..
    11. Kasımpaşa'dan Trezeguet açıklaması
    12. HDP Ağrı belediye başkan adayları 2019..
    13. İYİ Parti İstanbul ilçe belediye..
    14. "Türkiye Teknoloji Buluşmaları"nın son..
    15. GÖRÜŞ - Ortadoğu’da krizin şifresi:..
    16. Sebep EYT! Yolcu otobüsünde kadın..
    17. İYİ Parti Isparta ilçe belediye başkan..
    18. Irak'ta 3 terör zanlısı yakalandı
    19. İYİ Parti Osmaniye ilçe belediye..
    20. Mısır'da 2018 muhaliflerin..
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak