Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Konya'da

KONYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Konya Lojistik Merkezi'nde ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı inşaatında incelemelerde bulundu.

Turhan, bazı ziyaret ve incelemeler için geldiği kentte ilk olarak, Konya Yüksek Hızlı Tren Garı inşaatını inceledi.

Yapımı tamamlandığında aynı zamanda bir yaşam merkezi olarak hizmet vermesi planlanan gar inşaatına ilişkin yetkililerden bilgi alan Turhan, çalışmaların hızlandırılması ve titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

Bakan Turhan, daha sonra Konya (Kayacık) Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti.

Yetkililerden inşaat çalışmalarına ilişkin bilgi alan Turhan, Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki 1 milyon metrekare alan üzerine kurulacak merkezin hem kent hem de ülke için önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Turhan, Konya Lojistik Merkezi'nin yapımını en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Ziyaretlerde Bakan Turhan'a, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek eşlik etti.



