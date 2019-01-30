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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Kazakistan’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:- "(Makyol ve Alsim-Alarko firmaları) Ben bu güçlü altyapı projelerinde deneyimli ve başarılı olan Türk firmalarının projeyi en kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacaklarına inanıyorum"

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Kazakistan’da

ALMATI (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kazakistan'daki Büyük Almatı Çevreyolu İnşaatı Projesini (BAKAD) üstlenen Türk inşaat firmaları Makyol ve Alsim-Alarko’nun projeyi en kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacaklarına inandığını söyledi.

Turhan, Kazakistan ziyaretinin ilk gününde Almatı'da Türk inşaat firmaları Makyol ve Alsim-Alarko’nun bir Kore firmasıyla üstlendiği BAKAD projesinin şantiyesini ziyaret ederek, şirketlerin genel müdürler ve temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık da hazır bulundu.

Proje hakkında şirket temsilcilerinden bilgi alan Turhan, yaptığı konuşmada, BAKAD projesinin maliyetinin yaklaşık 480 milyon dolar olduğunu, proje maliyetinin yüzde 40'ının Alsim-Alarko, diğer kısmının ise uluslararası kreditörler tarafından sağlandığını belirtti.

Proje hisselerinin Alsim-Alarko yüzde 30, Makyol yüzde 30 ve SK yüzde 40 şeklinde paylaşıldığını kaydeden Turhan, 66 kilometrelik yol inşaat süresinin 50 ay olduğunu aktardı.

Turhan, "Yol tamamlanınca Almatı dışındaki yerleşim yerleri birbirine daha konforlu, güvenli, hızlı ulaşım imkanıyla hizmet sunacaktır. Yol üzerinde 7 adet kavşak, 13 adet üst geçit bulunmakta. İnşaat süresince 3 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacaktır. Şantiye kurma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Alsim-Alarko ve Makyol gibi Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinin Almatı'da BAKAD gibi büyük projeyi üstlenmelerini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Turhan, "Ben bu güçlü, altyapı projelerinde deneyimli ve başarılı olan Türk firmalarının projeyi en kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

Turhan, projenin tüm taraflara ve Kazakistan vatandaşlarına hayırlı olmasını temenni etti.

Alsim-Alarko Kazakistan, Rusya, Özbekistan ve BDT ülkeleri Bölge Koordinatörü Abbas Şahin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almatı kentinde ciddi bir trafik sıkışıklığı sorunun olduğunu dile getirerek, trafik yükünün azaltılması açısından projenin önemli olduğunu söyledi.


- BAKAD projesi


Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Uluslararası Finans Kurumunun 2012'de imzaladığı iş birliği anlaşması çerçevesinde pilot proje olarak başlatılan BAKAD projesini üstlenen Alsim-Alarko, Makyol ve SK firmaları geçen yıl 15 Temmuz'da konsorsiyum anlaşması imzalamıştı.

Projenin temel atma töreni geçen yıl mayıs ayında Almatı kentinden 30 kilometre uzaklıktaki Panfilov köyünde yapılmıştı. Proje çerçevesinde Almatı kentinin kenarında 66 kilometre uzunluğunda 6 şeritli yolun yapılması bekleniyor. Maliyeti 480 milyon dolar olan projenin 4,5 yıl içinde tamamlanarak, hizmete sunulması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:30
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