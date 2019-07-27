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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, İzmir-İstanbul Otoyolunu inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Akhisar-Kırkağaç ve Soma kesiminde incelemelerde bulundu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:34
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, İzmir-İstanbul Otoyolunu inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Akhisar-Kırkağaç ve Soma kesiminde incelemelerde bulundu.


İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan karayoluyla Manisa’nın Akhisar ilçesine geçen Bakan Turhan’ı Manisa Vali Vekili Hasan Volkan Köksal ve İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç Akhisar gişelerinde karşıladı. İzmir-İstanbul Otoyolu’nun yapım aşamasında sona gelinen bölümlerinde incelemelerde bulunan Bakan Turhan, Vali Vekili Hasan Volkan Köksal ve karayolları yetkililerinden çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldı.


Bakan Turhan daha sonra otoyolundan Kırkağaç ve Soma istikametine doğru hareket etti. Manisa il sınırı bitiminde AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile bir süre sohbet eden Bakan Turhan’ın gün içerisinde otoyolun Balıkesir ve Bursa kesimlerinde de incelemelerde bulunacağı ve projenin son durumuyla ilgili Balıkesir’de açıklamalar yapacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:34
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