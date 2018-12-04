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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Azerbaycan'da

Bakan Mehmet Cahit Turhan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi

04 Aralık 2018 Salı 17:51
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Azerbaycan'daki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Bakan Turhan, 24. Uluslararası Telekomünikasyon, İnovasyon ve Yüksek Teknolojiler Fuarı'na (BAKUTEL 2018) katılmak için geldiği Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Aliyev, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin ulaşım ve altyapı dahil her alanda başarılı şekilde geliştiğini söyledi.

Taşımacılık alanındaki iki ülke arasındaki iş birliğine değinen Aliyev, geçen yıl faaliyete geçen Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin, sadece bölge değil, daha geniş alanlar için de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülkenin iletişim alanında da iş birliği yaptığını, Türk şirketlerinin Azerbaycan'da bu alanda uzun yıllardır çalıştıklarını ifade etti. Aliyev, iletişim alanındaki iş birliğinin daha da genişletilmesi için büyük umutları olduğunu dile getirdi.

- "İki ülke ilişkileri derin köklere sahip"

Bakan Turhan da Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin derin köklere sahip olduğunu belirterek, Azerbaycan'da, altyapı ve kentsel gelişim de dahil her alanda büyük gelişmeye tanık olduğunu söyledi.

Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in, Azerbaycan ve Türkiye için söylediği "bir millet, iki devlet" ifadesini hatırlatan Turhan, Azerbaycan'ın başarılarının Türkiye'de büyük sevinçle karşılandığını kaydetti.

Turhan, iki ülkenin bundan sonra da başarılı projeler gerçekleştireceğini vurguladı.

Aliyev ve Turhan, daha sonra BAKUTEL fuarında da bir araya geldi. Fuarı gezen Aliyev'i Türkiye standında Bakan Turhan karşıladı.

Türksat, PTT, Turkcell ve Havelsan gibi şirketlerin yer aldığı Türkiye standını gezen Aliyev, Bakan Turhan'dan şirketlerin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.



Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:51
  1. Azerbaycan
  2. BAKUTEL
  3. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

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