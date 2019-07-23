Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Nevşehir'e geldi.

Turhan, Kapadokya Havalimanı'nda Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve protokol üyeleri tarafından karşıladı.

Vali Aktaş ve Belediye Başkanı Arı'dan Nevşehir'deki çalışmalar hakkında bilgi alan Turhan, Ankara-Niğde Otoyolu inşaatında incelemede bulunmak üzere helikopterle havalimanından ayrıldı.

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