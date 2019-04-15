Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Avrasya Tüneli’nde bir senelik zaman diliminde 23 milyon saat zaman tasarrufu, 30 bin ton yakıt tasarrufu,CO2 emisyonunda 18 bin ton azalma sağladık” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Avrasya Tüneli’nde bir senelik zaman diliminde 23 milyon saat zaman tasarrufu, 30 bin ton yakıt tasarrufu,CO2 emisyonunda 18 bin ton azalma sağladık” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Avrasya Tüneli’nde bir senelik zaman diliminde 23 milyon saat zaman tasarrufu, 30 bin ton yakıt tasarrufu,CO2 emisyonunda 18 bin ton azalma sağladık” dedi.

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