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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 2020 yılında Bolu ve ülkenin önemli merkezlerinde 5G hizmetini sunacaklarını söyledi.

07 Mart 2019 Perşembe 11:45
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 2020 yılında Bolu ve ülkenin önemli merkezlerinde 5G hizmetini sunacaklarını söyledi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bolu’ya geldi. Bolu Güney Çevre Yolu Şantiyesi’nde incelemelerde bulunan Turan, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.


Fiber optik altyapısını geliştireceklerini söyleyen Bakan Turhan, “Tüm vatandaşlarımza hizmet verecek fiber optik altyapısını geliştireceğiz. Ülkemizde şuanda 4.5 G hizmet seviyesinde bir altyapımız var. 74 milyon adet abonemiz 4.5G hizmetinden faydalanıyor. Ama biz bununla da yeterli kalmayacağız. Önümüzdeki süreçte, 2020 yılında 5G hizmetini İnşallah Bolu’da ve ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız” dedi.


Bakan Turhan, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Eşref Bitli Kışlası’nın da sivil havacılığa açılacağını belirterek, “Bolu ilimizin turizm potansiyelinin yüksek olması nedeniyle, Eşref Bitlis Kışlası içerisindeki havaalanını sivil uçuşlara açmak maksadıyla, Sivil Havacılık ve Devlet Hava Meydanları işletmesindeki teknik ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Burada bir takım iyileştirme çalışmaları yaparak, gerekli idari ve teknik çalışmaların tamamlanmasından sonra da bu bölgeyi sivil uçuşlara açmayı planlamaktayız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:45
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