Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan: "Efsane Tren olarak bilinen Ankara Ekspresi bugün itibarıyla seferlerine başlıyor" .

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan: "Efsane Tren olarak bilinen Ankara Ekspresi bugün itibarıyla seferlerine başlıyor"

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