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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan: "Efsane Tren olarak bilinen Ankara Ekspresi bugün itibarıyla seferlerine başlıyor"

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05 Temmuz 2019 Cuma 11:07
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan: "Efsane Tren olarak bilinen Ankara Ekspresi bugün itibarıyla seferlerine başlıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan: "Efsane Tren olarak bilinen Ankara Ekspresi bugün itibarıyla seferlerine başlıyor"

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:07
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