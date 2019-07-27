Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Manisa'da
Bakan Turhan, yapım çalışmalarında sona gelinen İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar kesiminde incelemelerde bulundu27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:02
MANİSA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Akhisar kesiminde incelemelerde bulundu.
Adnan Menderes Havalimanı'ndan karayoluyla Manisa'nın Akhisar ilçesine geçen Bakan Turhan'ı Manisa Vali Yardımcısı Volkan Köksal ve İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç karşıladı.
İzmir-İstanbul Otoyolu'nun yapım aşamasında sona gelinen bölümlerinde incelemelerde bulunan Bakan Turhan, Vali Yardımcısı Köksal ve Karayolları yetkililerinden bilgi aldı.
Bakan Turhan'ın gün içerisinde otoyolun Balıkesir ve Bursa kesimlerinde de incelemelerde bulunacağı ve projenin son durumuyla ilgili Balıkesir'de açıklamalar yapacağı öğrenildi.
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