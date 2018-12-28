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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Hatay'da

28 Aralık 2018 Cuma 19:03
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Hatay'da

HATAY (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Beyazid-i Bistami Hazretleri Türbesi'ni ziyaret etti.

Bakan Turhan, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Beyazid-i Bistami Hazretleri Türbesi'nde dua etti ve buradaki yetkililerden türbe hakkında bilgi aldı.

Turhan’ın ziyaretine Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve partililer eşlik etti.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 19:03
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

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