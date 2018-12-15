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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "(Ankara'daki tren kazası) İncelemeler çok yönlü devam ediyor. Sonuçlarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Elbette müsebbipler hakkında gerekenler yapılacak."
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:12
Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 21:12
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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