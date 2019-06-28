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Ulaştırma Memur Sen’den Başkan Asya’ya ziyaret

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası İl Yönetimini makamında kabul etti.

28 Haziran 2019 Cuma 13:16
Ulaştırma Memur Sen’den Başkan Asya’ya ziyaret

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası İl Yönetimini makamında kabul etti.


Geçtiğimiz haftalarda Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası (Ulaştırma Memur Sen) İl Başkanlığına atanan Ahmet Koç, yönetimi ile birlikte Belediye Başkanı Feyat Asya’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Asya, tarihi binadaki makamında ağırladığı sendika yönetimi ile çeşitli konularda sohbet etti.


Sendikanın faaliyetleri hakkında Başkan Asya’ya bilgi veren Ulaştırma Memur Sen İl Başkanı Ahmet Koç, “Memur Sen ailesi olarak ülke genelinde olduğu gibi yerelde de bugüne kadar birçok iş kolu ile çalışmalar yapılmakta. Genel merkezimizin uygun görüşü ile Ulaştırma Memur Sen İl Başkanlığına atandım. Kendi sorumluluk alanımız içerisinde bizlerle birlikte olan arkadaşlarımızın sosyal haklarını korumak üzere çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Yeni bir oluşumla güzel hizmetler yapmayı planlıyoruz. İnşallah sizlerle birlikte faydalı işler yaparız” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Feyat Asya ise, “Her platformda iki hassasiyetimin olduğunu belirtirim. Birincisi AK Parti gibi bir dava partisinde siyaset yapmak, ikincisi Memur Sen ailesinin bir ferdi olmaktır. Dolayısıyla yapacağımız bütün çalışmaları bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte ilimizdeki tüm kamu kurumlarla ve sivil toplum kuruluşları ile uyum ve işbirliği içinde olmaya özen gösterdik ve bu anlayışımızı devam ettirmenin gayretindeyiz. Muş’un dinamikleri ile hep istişare halinde olup güzel hizmetler üretmeye çalışıyoruz. Bu duygularla Ulaştırma Memur Sen’in ilimizdeki yeni oluşumunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aynı şekilde il başkanı olarak sizleri ve yönetiminizi tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:16
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