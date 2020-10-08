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Korona Virüs Ulaştırma eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
Korona Virüs

Ulaştırma eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan koronavirüse yakalandı

Ulaştırma eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurarak dua istedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 21:20:00 -
Ulaştırma eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan koronavirüse yakalandı

Ulaştırma eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın bazı şikayetler üzerine yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

Trabzon Kaşüstü Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından açıklayarak dua istedi.

Sosyal medyadan açıkladı

Kendisinde bir takım semptomların olması üzerine test yaptırdığını söyleyen Turhan, sosyal medya hesabından, "Vücut kırgınlığımız nedeniyle yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi elhamdulillah. Dua eder, dua bekleriz." ifadelerini kullandı.

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