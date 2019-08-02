Ulaştırma Bakanlığından İstanbul Havalimanı açıklaması

Ulaştırma Bakanlığı, mecliste İstanbul Havalimanı hakkında verilen soru önergesine yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın verdiği yanıtın çarpıtılarak aksedilmesi üzerine açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Turhan tarafından, söz konusu soru önergesi yanıtında ’İstanbul Havalimanı’nın kötü yere inşa edildiği’ yönünde hiçbir açıklama yapılmamıştır. Soru önergesi yanıtında yer aldığı gibi, daha önce maden ocakları, kum ve kil ocaklarının bulunduğu iyi olmayan bir alan rehabilite edilerek güzel bir havalimanının inşa edildiği belirtilmiştir. İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları uyarınca kurulduğu yer ve bölgenin hava şartları da başta olmak üzere her bakımdan dünya standartlarına uygun ve eksiksiz olarak inşa edilmiştir" denildi.

Havalimanının kuş göç yolunda bulunduğu ve seferleri olumsuz etkilediği yönünde iddiaların olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Havalimanının kuş göç yollarında bulunduğu ve seyrüseferi olumsuz etkilediği yönünde de asılsız iddialar yer almaktadır. Tüm dünyada olumsuz hava koşulları başta olmak üzere birçok nedenle uçuşlar divert edilmektedir. İstanbul Havalimanı’nda olumsuz hava koşulları ve diğer nedenlerle yaşanan pas geçme ve divert edilme sayıları ise herhangi bir şekilde dünyadaki benzer havalimanlarının üzerinde seyretmemekte, hatta birçok uluslararası havalimanına göre daha düşük sayıda yaşanmaktadır. Keza Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı karşılaştırıldığında 2018 yılı Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayları toplamında Atatürk Havalimanı’nda 445 pas geçme olayı yaşanırken, 2019 yılı aynı aylarda İstanbul Havalimanı’nda sadece 255 pas geçme olayı yaşanmıştır. Bunun yanı sıra Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayları toplamında Atatürk Havalimanı’nda 75 kuş çarpması olayı yaşanırken, 2019 yılı aynı aylarda İstanbul Havalimanı’nda sadece 14 kuş çarpması olayı yaşanmıştır."

"Ülkemizin göz bebeği, dev yatırım olan İstanbul Havalimanı, ülkemizin ekonomisine ve istihdama da çok ciddi katkılar sağlamaktadır" denilen açıklamada, "Tüm dünyanın gıpta ile izlediği havalimanı hakkında olumsuz algı oluşturmanın Türk milletinin yararına olmadığı aşikardır" ifadeleri aktarıldı.