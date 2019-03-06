Ulaş’ta göreve başlayan bekçilerden kaymakama ziyaret Sivas’ın Ulaşilçesine atanan bekçiler Altınyayla Kaymakamı ve Ulaş Kaymakam vekili Halil Dalak’ı makamında ziyaret etti.

Sivas’ın Ulaşilçesine atanan bekçiler Altınyayla Kaymakamı ve Ulaş Kaymakam vekili Halil Dalak’ı makamında ziyaret etti.

Göreve başlayan bekçilere hayırlı olsun dileklerini ileten Kaymakam Dalak,"Bu emaneti canınız pahasına korumakartık sizlerin asli görevinizdir. Bundan böyle Ulaş ilçemizin emniyet ve güvenliğine güç katacağınıza yürekten inanıyorum. İlçede asayiş ve güvenliği kapsamında vatandaşların canını ve malını korumak için bekçilerin özveriyle çalışacağını inanıyorum." dedi.

Ziyarette İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen de hazır bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.