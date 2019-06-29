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UlaşımPark’dan DGS için ek sefer hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Dikey Geçiş Sınavı’na girecek öğrencilerin ulaşım sorunu yaşamadan sınav yerlerine ulaşması için ek sefer hizmeti verecek.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:55
UlaşımPark’dan DGS için ek sefer hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Dikey Geçiş Sınavı’na girecek öğrencilerin ulaşım sorunu yaşamadan sınav yerlerine ulaşması için ek sefer hizmeti verecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. , 30 Haziran Pazar günü yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı(DGS)’na girecek öğrencilerin ulaşımında sorun yaşamaması için ek seferler düzenleyecek. Pazar günü yapılacak olan DGS sınavı dolayısıyla UlaşımPark; 170, 175, 530 ve 755 numaralı hatlarla ek sefer hizmeti verecek. Kirazyalı’dan saat 08.00’de kalkacak olan 170 numaralı hat sırasıyla Yarımca, İzmit, Otogar güzergahında hizmet verecek.


Yine aynı saatte Kirazlıyalı’dan kalkış yapacak 175 numaralı hat ise Çamlıtepe, İzmit, Otogar güzergahından ilerleyecek. Otogar’a gidecek olan 530 numaralı hat ise saat 07.00’de Gebze Teknik Üniversitesi’nden kalkacak ve sırasıyla Darıca, Gebze, İzmit, Otogar güzergahında öğrencilere kolaylık sağlayacak. 755 numaralı hat da saat 07.30’da Karamürsel’den ek sefer yapacak ve sırasıyla Gölcük, Başiskele üstünden Umuttepe’ye ulaşacak.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:55
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