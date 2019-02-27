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Ulaşımın güçlükle sağlandığı alanlarda yemleme çalışmaları

Kar yağışının etkili olduğu Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde yemleme çalışmaları yapıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
Ulaşımın güçlükle sağlandığı alanlarda yemleme çalışmaları

Kar yağışının etkili olduğu Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde yemleme çalışmaları yapıldı. Bu sayede yaban hayatında yaşayan birçok hayvanın açlıktan ölmesi engellenmiş oldu.


Son günlerde Tekirdağ’ı etkisi altına alan kar yağışından yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi için harekete geçen Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Teknik personeli, Malkara ve Saray ilçeleri başta olmak üzere il genelinde ormanlık alanlar ve yüksek kesimlerde yemleme çalışmaları yaptı.


Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yaban hayatının desteklenmesi amacıyla ulaşımın güçlükle sağlandığı, yaban hayatının yoğun olarak barındığı yüksek kesimlerde ve ormanlık alanlarda 100 kilogram yonca, fiğ, kenevir, buğday gibi karışımlardan oluşan hayvansal yem, pazar artığı ve saman gibi çeşitli maddelerle yemleme çalışmaları yapıldı" denildi.


Yemlemenin yapıldığı bölgelerde bulunan yöre halkı da bilgilendirilerek, kırsal kesimde yaşayan duyarlı vatandaşlar da yemleme çalışmalarına katkıda bulunuldu. Yemleme ve yaban hayatı desteklenmesi çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
  1. doğa

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