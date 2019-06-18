0553 313 94 23

Ulaşımda yaz saati uygulaması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 19 Haziran Çarşamba günü belediye otobüslerinde yaz saati uygulamalarına geçiliyor.

18 Haziran 2019 Salı 16:09
Ulaşımda yaz saati uygulaması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 19 Haziran Çarşamba günü belediye otobüslerinde yaz saati uygulamalarına geçiliyor.


Bu kapsamda 1, 4, 15, 19K, 21K, 22K, 26, 28 nolu belediye otobüsü hatlarının hareket saatleri yeniden düzenlenmiştir. Uygulama 13 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “2018-2019 eğitim öğretim döneminin bitmesi nedeniyle bazı Belediye Otobüsü hatlarında 19 Haziran Çarşamba günü yaz saati uygulamasına geçilecektir. Bu kapsamda 1, 4, 15, 19K, 21K, 22K, 26, 28 nolu belediye otobüsü hatlarının hareket saatleri yeniden düzenlenmiştir. 13 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek uygulama için vatandaşlarımız değişiklik yapılan belediye otobüsü hareket saati bilgilerine Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden (www.sakarya.bel.tr) veya SAKUS mobil uygulamasından ulaşabilir. Hemşerilerimiz herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına güncellediğimiz hat bilgileri doğrultusunda hareket edebilirler” ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
    1. Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
    2. "İhtiyaç sahibi ve yetimler adına..
    3. Hizmet-İş’in “Emek ve Adalet Yürüyüşü”..
    4. Yavru kediyi suni tenefüs yaparak..
    5. Trabzon’un Araklı ilçesinde HES borusu..
    6. BM’den Mursi için bağımsız soruşturma..
    7. Sele kapılarak hayatını kaybeden anne..
    8. Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151...
    9. Oyuncakların arasında görülen yılan..
    10. Mali durumu kötüleşen özel okulun..
    11. Daday’da şiddetli yağmur ağaçları..
    12. FETÖ’den yargılanan Baba Kanter: “Enes..
    13. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’den dün..
    14. Bebekler neden karınlarının üzerinde..
    15. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    16. Gürün’de mezuniyet coşkusu
    17. Binali Yıldırım, cemevini ziyaret etti
    18. Matematik atölyesi ilk mezunlarını..
    19. Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami..
    20. Japonya 6.5 büyüklüğünde deprem..
    21. Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi..
    22. New York borsası yükselişle açıldı
    23. Kangal’da sağanak yağış hasara yol açtı
    24. İYİ Parti’de Erzurum depremi yaşanıyor
    25. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na..
    26. AK Parti Isparta’dan ‘Mursi’ açıklaması
    27. Polis şehit eden katil hakim karşısında
    28. Konyaaltı Belediyesi misafirlerini..
    29. "Dünyada bir yılda 1 milyon 200 bin..
    30. Dünya Rafting Şampiyonası’nda görev..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması