Ulaşımda İzmir’in yol haritası masaya yatırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in 2030 Ulaşım Planını ilçe belediyelerinin temsilcileri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştı. İlk beş yıl içinde gerçekleştirilecek; toplu ulaşım, yayalaştırma ve bisiklet projeleri tartışmaların odak noktasını oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu 2030 Ulaşım Planı’nın ilk beş yıl içinde hayata geçireceği uygulamalar, ilçe belediye başkan yardımcıları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak’ın idaresinde Tarihi Asansör binasında gerçekleşen toplantıda; toplu ulaşım, yayalaştırma ve bisiklet projeleri ön plana çıktı, sivil toplum temsilcilerinin görüşleri alındı.

Motorsuz ulaşım projeleri dikkat çekiyor

2030 Ulaşım Planında özellikle motorsuz ulaşım hamleleri dikkat çekiyor. Yeni bisiklet yolları ve yaya alanlarıyla zenginleştirilen plan içinde 15 kilometre yaya alanı öngörüldü, 215 kilometre de yaya öncelikli yol belirlendi. 30 kilometre hız limiti uygulanacak sokaklar belirlenerek; Konak, Karşıyaka, Buca, Bornova, Balçova’da yaya öncelikli bölgeler seçildi.

2030 için hedeflenen 784 kilometrelik bisiklet yolunun önemli bir kısmı ilk beş yıl içinde hayata geçirilecek. Nüfusun yüzde 42’si bisiklet yollarını kullanabilir hale gelecek. Bayraklı-Alsancak arasında kesintisiz bisiklet yolu, bir bisiklet köprüsünün de yardımıyla hayata geçirilecek. 741 noktada ise yeni bisiklet parklarının yapılması planlanıyor. Mevcut 35 BİSİM istasyonu ilk beş yılın sonunda 85’e, 2030’da ise 168’e çıkartılacak. BİSİM’in 500 bisikletlik filosu ise ilk 5 yılda bin 250’ye daha sonra da 2500’e ulaşacak. Otoparklar içindeki bisiklet park yeri sayısı da 215’ten bine çıkacak.

Raylı ulaşım 2,5 kat artırılıyor

Ulaşım ana planı kapsamında, mevcutta 177,7 kilometreyi bulan raylı sistem hattının 465 km’ye çıkarılması planlanıyor. 2,5 kattan daha fazla artırılacak raylı sistem hattıyla günde 4 milyon yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacak. Yapılan yatırımlarla birlikte kentin raylı sistemlere erişilebilirlik oranı yüzde 42’den yüzde 72’ye çıkacak. İnşaatı devam eden Narlıdere hattı, Çiğli-AOSB-Katip Çelebi Tramvayı, Buca-Üçyol Metrosu ilk 5 yıl içinde tamamlanması planlanan yatırımlar arasında yer alıyor.

Deniz ulaşımının payı artıyor

İzmir’in liman kenti kimliğine uygun olarak deniz ulaşımında ilk olarak Mavişehir’de yeni bir iskele yapılması planlanıyor. Bu iskeleden şehir içi ve yurt dışı seferleri yapılacak. İki yeni arabalı vapurun gelmesiyle de arabalı vapur seferlerinin sayısında artış sağlanacak. Konak, Karşıyaka, Bostanlı iskelelerinin yeni imar planına göre modernizasyonu, bakımları, havuzlama yeri inşası ve Bostanlı Balıkçı Barınağı’nın kullanılmasıyla ilgili işletme altyapıları güçlendirilmiş olacak.

Karbon salımında yüzde 18 azalma

Tüm hedefler çerçevesinde planın orta ve uzun vadede getirdiği faydalar dikkate alındığında, özel araç kullanımında yüzde 4 oranında azalma öngörüldü. Raylı sistem kullanımının da iki kat artması bekleniyor. Plan çerçevesinde, 2030 yılında sabah trafiğin yoğun olduğu saatlerde iklim krizine yol açan karbondioksit salımında yüzde 18 oranında azalma hedefleniyor.

İzmir Ulaşım Planı ile otomobile bağımlılığın azalması, bisikletli ve yaya ulaşımının desteklenerek motorsuz ulaşımı teşvik eden, toplu taşıma odaklı, çevresel etkileri dikkate alan bir sistemin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Kamu sağlığını ve güvenliğini hedefleyen, ekonomik gelişmeyi destekleyen, dezavantajlı grupları gözeten, katılımcı ve şeffaf bir plan oluşturulmaya çalışılıyor.