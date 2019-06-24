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Ulaşımda "engelsiz" erişim masada

Türkiye ve AB'nin finanse ettiği "Türkiye'de Yolcu Taşınabilirliği Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi" kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla çalıştay düzenlenecek- "Harekete Geçme Çalıştayı", kamuoyunda farkındalığı artırmanın yanı sıra erişilebilirliğin önündeki engellerin kaldırılarak, bilincin eyleme dökülmesini sağlamayı amaçlıyor- Çalıştay kapsamında, engelli ve yaşlılardan oluşan 15 kişilik grup, Ankara YHT Garı'ndan Konya’ya gidecek ve bu geziyle vagonların erişilebilirliği test edilecek

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:02
Ulaşımda "engelsiz" erişim masada

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye ve Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği "Türkiye'de Yolcu Taşınabilirliği Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi" kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla çalıştay gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye ve AB'nin finansmanıyla yürütülen "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi" ile ulaşımda erişilebilirlik alanında teorinin pratiğe döküleceği yeni bir döneme giriliyor. Bu kapsamda, Bakan Turhan'ın katılımıyla yarın Ankara'da "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği-Harekete Geçme Çalıştayı" düzenlenecek.

Çalıştay, ulaşımdaki erişilebilirlik konusunda kamuoyunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Ayrıca, bu konuda bilincin eyleme dökülmesinin önemi vurgulanacak.

- Engelleri kaldıracak adımlar masada

Bakan Turhan'ın açılış konuşmasını yapacağı çalıştay, altın madalyalı engelli yüzücü Sümeyye Boyacı'nın katılımı ve desteğiyle gün boyu sürecek.

Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Çalışma Grubu Başkanı ve Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar'ın konuşmasıyla başlayacak çalıştayda, Proje Uzmanı Fernando Alonso, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Selim Uslu sunum yapacak isimler arasında bulunuyor.

- YHT'de erişilebilirlik testi

Sümeyye Boyacı'nın da konuşacağı çalıştayda ayrıca, yaşlılar ve engellilerden oluşan 15 kişilik bir grup, Ankara YHT Garı'ndan yola çıkarak Konya'ya gidecek.

Konya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan programa katılarak Kelebekler Vadisi ve Mevlana Müzesi'ni ziyaret edecek katılımcılar, Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek akşam yemeğinin ardından yine YHT ile Ankara'ya dönecek. Böylece YHT'lerdeki vagonların erişilebilirliği test edilecek.

Söyleşi ve işaret dili kısa çalıştayının da yapılacağı organizasyon kapsamında, engelli Mehmet Sefa Öztürk ve Damla Ürk bale gösterisi gerçekleştirecek.

Proje kapsamında, erişilebilirliğe dikkati çekilecek programlar, farklı şehirlerde belediyelerle iş birliği yapılarak sürdürülecek.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:02
  1. ulaşımda erişilebilirlik
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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