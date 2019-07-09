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Ulaşımda çözümün parçası bisiklet yolları

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği yöneticileri ile makamında bir araya geldi.

09 Temmuz 2019 Salı 12:19
Ulaşımda çözümün parçası bisiklet yolları

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği yöneticileri ile makamında bir araya geldi. Ankara’da ulaşım sorununun konuşulduğu görüşmede çözümün bir parçası olarak bisiklet yolları da ele alındı.


Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Murat Yumrutaş ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Taşdelen, bisikletin ulaşım sorunun çözümünde önemli bir etken olduğunu bilerek ilçe belediyesi sınırlarında özendirme çalışmaları yaptıklarını ancak, çözüme büyükşehir belediyesi projeleri olmadan ulaşılamayacağını aktardı. Önceki dönem parklarda bisiklet yolları yaparak, gelen talepler doğrultusunda okullara ve parklara bisiklet parkı noktaları koyarak çözümün bir parçası olmaya çalıştıklarını ifade eden Taşdelen, “Mansur Başkan yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet yolları konusunda yeni çalışmalar yaparak çözüm sağlayacaklarına inanıyorum” dedi. Yurtdışı deneyimlerini de incelediğini belirten Taşdelen, bisiklete dair ne varsa birlikte yapabileceklerini söyledi.


Taşdelen’e gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı Yumrutaş, okullarda ve parklarda düzenlenecek bisiklet parkurlarında eğitim vermekten yeni bisiklet yollarının belirlenmesine pek çok konuda destek sunabileceklerini belirterek, “Ankara’nın bisikletin de Başkenti olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:19
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