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Ulaşım güzergahlarında yeni düzenleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, elektrikli otobüs güzergahları kapsamında bazı yollarda yeni trafik düzenlemesinin UKOME kararıyla yapıldığını duyurdu.

19 Şubat 2019 Salı 16:23
Ulaşım güzergahlarında yeni düzenleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, elektrikli otobüs güzergahları kapsamında bazı yollarda yeni trafik düzenlemesinin UKOME kararıyla yapıldığını duyurdu.


UKOME kararına göre yeni güzergahlarla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Manisa Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Ulaşım Ana Planı kapsamında, Manisa şehir merkezinde, trafikteki araç sayısının azaltılarak trafik sıkışıklığının giderilmesi için ev, iş ve okul gibi ulaşım taleplerinin özel araçlar yerine, ana omurga özelliği taşıyacak olan yüksek yolcu taşıma kapasiteli elektrikli otobüsler ile yapılması planlanmıştır. 28 Aralık 2018 tarih ve 2018/142 sayılı UKOME Genel Kurulu Kararı’na istinaden; Manisa merkez toplu taşıma araçları güzergah düzenlemeleri, araç trafiğine tek yön uygulanacak bulvar, cadde ve sokaklar ile bu cadde ve sokaklarda duraklama ve park etmenin yasaklandığı bölümler ve yine tek yön uygulaması neticesinde merkezde servis araçları için öneri güzergahlar belirlenmiş ve gerekli fiziksel (Yol projeleri, yatay ve düşey işaretlemeler vb.) düzenlemeler tamamlanmıştır. Bu bağlamda; Manisa şehir merkezindeki; Morris Şinasi Kavşağından İzmir Caddesini takiben Sultan Cami Kavşağı ve Murat Caddesi istikametine, Valilik önü Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sekiz Eylül Caddesi, Morris Şinasi Kavşağı istikametine, Sultan Cami Meydanından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı istikametine, ESHOT Kavşağından, İbrahim Gökçen Bulvarı’nı takiben Sultan Cami Meydanı istikametine ve elektrikli otobüslerin tercihli yoluna isabet eden bazı ara sokaklardaki araç trafiği; 22 Şubat 2019 Cuma günü saat 23.30’dan itibaren (elektrikli otobüsler ile özel halk otobüsleri hariç) tek yön olarak çalıştırılacaktır. olup, vatandaşlarımızın bu yönde bilgilendirilmesi hasıl olmuştur.”

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:23
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