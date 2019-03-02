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Ula’da Başkan Gürün’e yoğun ilgi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Millet İttifakı Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Dr.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:02
Ula’da Başkan Gürün’e yoğun ilgi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Millet İttifakı Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Dr. Osman Gürün, Ula İlçesinde coşkuyla karşılandı.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Osman Gürün, Ula İlçesinde Akyaka, Karabörtlen, Gölcük ve Ula Merkez’de ziyaretlerde bulundu. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Dr. Osman Gürün, esnaf ziyaretleri de yaparak vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.


Gölcük’te vatandaşlar kahvehaneye sığmadı


Karabörtlen ve Gölcük Mahallelerinde düzenlenen kahvehane toplantılarıyla 2014-2019 yılları arasında yapılan hizmetleri ve 2019-2024 yılları arasında planlanan projeleri anlatan Dr. Osman Gürün’e ilgi büyüktü. Gölcük Mahallesindeki toplantıda vatandaşlar toplantı için organize edilen kahveye sığmazken, soğuk havaya rağmen pencere kenarlarında Başkan Osman Gürün’ü dinlediler.


Başkan Dr. Osman Gürün’e ziyaretleri sırasında Ula Belediye Başkanı Ümit Karaaslan, CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan, meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti. Ula Merkez ve Akyaka’da esnaf ziyaretleri yapan Dr. Osman Gürün, İyi Parti seçim bürosunu da ziyaret ederek, İyi Parti Ula Belediye başkan adayı Bekir Tavas’a başarılar diledi. Başkan Gürün ayrıca esnaf ziyaretleri sırasında AKP Ula ilçe seçim bürosunu da ziyaret etti.


Muğla’da seçimlerin demokratik bir ortamda ilerlediğini Muğla’ya da yakışanın bu olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kendilerini güleryüzle karşılayan hemşerilerine de teşekkür etti. Ula ilçesine, Muğla geneline yapılan hizmetleri ve 2019-2024 projelerini anlatan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün alt yapısıyla güçlü, tarımda üreten, vatandaşların ve şehrin sağlığına önem veren, en önemlisi de Muğla’yı koruyan hizmetlere devam edeceklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:02
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