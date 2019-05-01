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Ula’da 6’ncı yivsiz av tüfekleri atış yarışları yapıldı

Muğla’nın Ula İlçesinde, Ula Avcılar ve Atıcılığı Sevenler Derneği tarafından 6’ncı yivsiz av tüfekleri atış yarışları yapıldı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:39
Ula’da 6’ncı yivsiz av tüfekleri atış yarışları yapıldı

Muğla’nın Ula İlçesinde, Ula Avcılar ve Atıcılığı Sevenler Derneği tarafından 6’ncı yivsiz av tüfekleri atış yarışları yapıldı. Her yıl Nisan ayının


son haftasında yapılan 6’ncı yivsiz av tüfekleri atış yarışlarına Türkiye’nin farklı illerinden 300’ü aşkın yarışmacı ve yakınları katıldı.


Yarışmalar sabit tek kurşun atışı, pet şişe atışları, tavşan atışları, amatör trap atışları ve kadınlar tek kurşun atışları olmak üzere beş kategoride gerçekleştirildi.


Yarışma sonunda sabit tek kurşun atışı ve pet şişe atışlarında Mustafa Parin birinci, tavşan atışlarında Süleyman Şah Gökcan birinci, amatör trap atışlarında Esat Durmaz birinci, kadınlar tek kurşun atışlarında ise Nesrin Akı birinci oldu.


Dereceye giren yarışmacılara tüfek ,altın fişek ve köpek maması gibi çeşitli ödüller takdim edildi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:39
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