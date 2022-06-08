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Avrupa Ukrayna'nın yeni propagandası: Kiev'i Ukrayna ordusu değil bu çocuk kurtarmış!
Avrupa

Ukrayna'nın yeni propagandası: Kiev'i Ukrayna ordusu değil bu çocuk kurtarmış!

Kiev'de Rus birliklerinin yerini Ukrayna güçlerine aktardığı iddia edilen 15 yaşındaki Pokrasa, ülkesinde 'kahraman' olarak nitelendiriliyor. Pokrasa, "Amacımız, kesin koordinatları askerlere vermekti" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 21:25:00 - 2022-06-08 21:27:37
Ukrayna'nın yeni propagandası: Kiev'i Ukrayna ordusu değil bu çocuk kurtarmış!

Rusya-Ukrayna savaşında psikolojik ve propaganda savaşı da sürüyor.

Bu kez Ukrayna, 15 yaşındaki Andrii Pokrasa ile gündeme geldi.

"Kiev'in kurtarılmasında önemli rol oynadı" iddiası

Pokrasa'nın, şubat ayının sonlarında başkent Kiev'in kurtarılmasında önemli rol oynadığı öne sürüldü.

Rus askerlerinin koordinatlarını buldu

Ukraynalı genç, drone'unu Rus kuvvetlerinin bulunduğu bölge üzerinde uçurdu.

Bu şekilde elde edilen fotoğraflar ve Rus askerlerinin koordinatları, Ukraynalı topçu birliklerine aktarıldı.

"Gerçek bir kahraman"

Ukrayna'nın insansız keşif birimi komutanı Yurii Kasjanov, Pokrasa'dan bahsederken, "Gerçek bir kahraman, Ukrayna'nın kahramanı." ifadesini kullandı.

Pokrasa'nın, bulunduğu bölgede insansız hava araçları konusunda deneyimli tek kişi olduğuna dikkat çekildi.

"Amacımız koordinatları askerlere vermekti"

New York Post'un aktardığına göre, Andrii Pokrasa, Ukrayna sivil savunmasının, Rus askerlerinin tam koordinatlarını ararken kendisine ulaştığını söyledi.

"Bize Rus askerlerinin yaklaşık olarak nerede olabileceği konusunda bilgi verdiler." diyen Pokrasa, "Amacımız, kesin koordinatları bulmak ve onları askerlere vermekti." diye konuştu.

 

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Yorumlar

isimsiz

oda blr şey mi?bizde tankın eksozunu tişörtle,atletle tıkayıp durdurlar,taşla helikopter düşürdüler ::)))))
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