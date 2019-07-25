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Ukrayna'nın Rus tankerini alıkoyması

Tankerin mürettebatı serbest bırakıldı

25 Temmuz 2019 Perşembe 19:11
Ukrayna'nın Rus tankerini alıkoyması

MOSKOVA (AA) - Ukrayna, Kerç Boğazı'nda savaş gemilerinin geçişini engellediği gerekçesiyle alıkoyduğu Rus tankerinin mürettebatını serbest bıraktı.

Rus basınına konuşan Rusya'nın Kiev Büyükelçiliğinden bir yetkili, Ukrayna'nın, alıkoyduğu Rus tankerinin mürettebatını serbest bıraktığını ve tankerin Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda tutulduğunu bildirdi.

Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Ludmila Denisova ile görüştüğünü belirterek, "10 kişi otobüsle Moldova üzerinden Moskova'ya kısa zamanda ulaştırılacaktır." bilgisini paylaştı.

Ukrayna Güvenlik Hizmetlerinden bu sabah yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin Rusya'ya ait "Neyma" tankerini alıkoyduğu bildirilmişti.

Açıklamada, tankerin Ukrayna savaş gemilerinin Kerç Boğazı'ndan geçişini engellediği kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 19:11
  1. Rusya
  2. tankerin alıkoyluması
  3. Ukrayna

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