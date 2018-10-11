Ukrayna'nın kararına Moskova'dan tepki!

Fener Rum Patrikhanesinin, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılma talebini kabul etmesine Rusya'dan tepki geldi.

Moskova Patriği Kirill'in Basın Sözcüsü Aleksandr Volkov, yaptığı açıklamada, Fener Rum Patrikhanesinin kararının Ortodoksları böleceğini savundu.

Volkov, "Bu karar dağılmanın meşrulaştırılmasıdır. Fener Rum Patrikhanesi eylemleriyle kırmızı çizgiyi geçmekte ve Ortodoks birliğini felakete götürmektedir." ifadesini kullandı.

Moskova Patrikhanesine bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi Basın Sözcüsü Vasiliy Anisimov da Fener Rum Patrikhanesinin kararına tepki gösterdi. Anisimov, "Bu karar kiliseye karşı son derece düşmanca bir eylemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna karardan memnun

Kiev Patriği Filaret ise kararın ardından Ukrayna kilisesinde birlik çağrısı yaptı. Filaret, Ukrayna devletini dış güçlerden koruması için Ukrayna kilisesinin birlik içinde ve tek olması gerektiğini savunarak, "Moskova çatışma istiyor, biz Ukraynalılar ise çatışma istemiyoruz. Çünkü Ukrayna'nın işlerine dışarıdan karışılmasını istemiyoruz. Uzun süre sabrettik ve biraz daha sabredebiliriz fakat birleşme şiddet içermeden gönüllü bir şekilde olacak." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da yaptığı açıklamada, "Tanrı, Ukrayna halkının bağımsızlık mücadelesini gördü, dualarımızı duydu ve gayretimizi takdir etti." ifadesini kullandı.

Fener Rum Patrikhanesi ve Patrik Bartholomeos'un uzun süredir beklenen kararı verdiğini belirten Poroşenko, "Karar nihayetinde Moskova'nın emperyal yanılsamalarını ve şovenist fantezilerini yıktı." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya'dan bağımsız kilise"

Fener Rum Patrikhanesi'nde üç gün devam eden istişare toplantısının ardından Ukrayna Ortodoks Kilisesinin bağımsızlık talebine ilişkin karar verilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, nisan ayında İstanbul'a yaptığı bir ziyarette, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Ukrayna'nın "Rusya'dan bağımsız kilise" kurma meselesini görüşmüştü.

Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Ukrayna Parlamentosunda, Rusya'dan bağımsız Ukrayna kilisesinin kurulması hususunda Fener Rum Patrikhanesine başvuru yapılmasıyla ilgili bir karar kabul edilmişti.