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Rusya, Ukraynalı askerleri başkente götürdü!

Rusya’nın Kerç Boğazı’nda müdahale ettiği Ukrayna Donanmasına ait savaş gemilerinin tutuklanan 24 askeri personelinin Moskova’ya gönderildiği, Simferopol’de cezaevinde bir tane bile askerin kalmadığı bildirildi.

30 Kasım 2018 Cuma 11:26
Rusya, Ukraynalı askerleri başkente götürdü!

Rusya’nın Kerç Boğazı’nda müdahale ettiği Ukrayna savaş gemilerinin tutuklanan 24 askeri personelinin Moskova’ya gönderildiği bildirildi.

TASS haber ajansına göre, Kırım İnsan Hakları Yetkilisi Ludmila Lubina, yaptığı açıklamada, Kerç Boğazı’nda Rus savaş gemilerinin müdahale ettiği Ukrayna savaş gemilerinin tutuklanan askeri personelinin durumu hakkında bilgi verdi.

“Hepsi Moskova’ya gönderildi, bir tanesi bile kalmadı”

Askerlerin Moskova’daki bir cezaevine gönderildiğini belirten Lubina, “Bütün Ukrayna deniz askerleri Moskova’ya gönderildi. Simferopol’de cezaevinde bir tanesi bile kalmadı.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lubina, Moskova ve Kırım’dan özel bir soruşturma grubunun da oluşturulduğunu ifade etti.

Olay

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine karasularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.

Kırım’daki Rus mahkemesi, 24 Ukrayna askeri hakkında 2 ay süreliğine tutuklama kararı vermişti.

Ukrayna askerleri hakkında Rus kara sularını yasa dışı ihlal ettiği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 11:26
  1. Kırım
  2. Rusya
  3. Moskova
  4. başkent
  5. Ukrayna
  6. Ukrayna Donanması
  7. Kerç Boğazı
  8. askeri müdahale

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