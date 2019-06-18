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Ukraynalı turist babasını başını duvara vurarak öldürdü

Antalya’nın Alanya ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı ve şizofren olduğu ileri sürülen Ukraynalı turist, tartıştığı 80 yaşındaki babasını başını duvara vurarak öldürdü.

18 Haziran 2019 Salı 19:51
Ukraynalı turist babasını başını duvara vurarak öldürdü

Antalya’nın Alanya ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı ve şizofren olduğu ileri sürülen Ukraynalı turist, tartıştığı 80 yaşındaki babasını başını duvara vurarak öldürdü. Baba katili oğlun ifadesinde, "Babamı öldürmekten dolayı pişman değilim” dediği öğrenildi.


Ukrayna’dan tatil için Alanya’nın İncekum Mahallesi’ne gelen Maksym Darmenko (23) ve babası Yurii Darmenko (80), bir otele yerleşti. İddiaya göre dün saat 01.00 sıralarında baba ile oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şizofren hastası olduğu ileri sürülen Maksym Darmenko, babasını döverek ellerinin arasına aldığı başını odanın duvarlarına vurdu. Kanlar içinde kalan Yurii Darmenko’nun yardım çığlığını duyan otel yetkileri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan Yurii Darmenko’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ukraynalı genç ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



“Çıkan tartışmada babamı şeytan olarak gördüm”


Otel odasında babasını döverek öldüren Maksym Darmenko, jandarma karakolunda tercüman aracılığı ile verdiği ifadede,“Babam ile aramızda devamlı problem yaşamaktayız ve anlaşamıyorduk. Çıkan tartışmada babamı şeytan olarak gördüm ve içindeki şeytanı çıkartmak için kendisine yumruk vurarak yere düşürdüm. Ben babamı öldürmekten dolayı pişman değilim” dedi.


Maksym Darmenko, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba Darmenko’nun cansız bedeni ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:51
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