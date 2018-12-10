Taşkın Gülmemmedov'dan Akit’e ziyaret! Ukraynalı Müslümanlar cami istiyor

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’de bulunan Ukrayna’nın en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşlarından, Ukrayna Karapapak Türkleri Milli Konseyi Genel Başkanı Taşkın Gülmemmedov, Ukrayna’daki Müslümanların Rusya ve Ukrayna arasında çıkacak bir savaştan büyük endişe duyduğunu belirterek, Türkiye’nin krizin sonlandırılması için arabulucu olması çağrısında bulundu.

“Erdoğan Türkler’in başbuğu, Nazarbayev aksakallısıdır”

Türkiye dışındaki tüm Türk topluluklarının Türkiye’yi lider ülke, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ise “Başbuğ” bildiğini belirten Gülmemmedov, “Türk töresine göre, Türkiye, dünyada yaşayan Türklerin en büyük milli devletidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Devlet Başkanı, bütün Türklerin başbuğu sayılır. Şimdi de yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına Türk dünyasında çok büyük sevgi ve saygı vardır. Sayın Erdoğan Türk dünyasının Başbuğu, Sayın Nazarbayev ise Elbaşı’dır (Aksakallısı)” dedi.

Bu düşüncelerle Türkiye’ye gelerek yetkililerle çeşitli temaslarda bulunduklarını ifade eden Gülmemmedov, “Son iki hafta içinde Rusya ve Ukrayna arasında yeniden bir kriz başladı. Krizin asıl sebebi Ukrayna gemilerinin Azak Denizi’ne girmeleriydi. Kırım 2014 yılında Rusya tarafından işgal edilmiş ve Kerç Boğazı Rusya’nın kontrolüne geçmiştir. Ukrayna gemileri Karadeniz’den Azak Denizi’ne gittiği zaman, Rus Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri’nin saldırısına maruz kalmıştır. Bu, mevcut durumu iyice gerginleştirmiştir. Rusya ve Ukrayna arasında savaşa yol açabilir. Askeri ve ekonomik açıdan zayıf olan Ukrayna’da sıkıyönetim kararı alındı. Sınırlarda kontroller artırıldı. Hem Rusya hem Ukrayna sınıra askeri yığınak yaptı. Hava kuvvetleri de teyakkuzda. 2014 savaşında bile bu kadar gerginlik olmamıştı. Bu bölgede yaşayan tüm kesimleri etkiliyor. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinde en önemli rollerinden biri savaşın önlenmesi olacaktır. Bunu zaten Türkiye dışında başka hiçbir ülke yapamaz. Çünkü hem Rusya ile hem Ukrayna ile ilişkileri çok iyi olan, sözüne güvenilir bir ülke. Ankara’nın acilen savaşın önlenmesi için inisiyatif almasını bekliyoruz” mesajını verdi.

“Ukrayna’da yaşayan 3 milyon müslüman savaş istemiyor”

“Ukrayna’da Tatar Türkleri, Azeri Türkleri, Karapapak Türkleri ve diğer Müslüman Kafkas kökenli halklardan oluşan 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor” bilgisini paylaşan Taşkın Gülmemmedov, şöyle devam etti: “Ukrayna’daki Müslüman toplumu Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş istemiyor. Ukrayna Türkleri, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunuyor. 2014 savaşında önemli sayıda Ukrayna Türkü savaştı. Ukrayna’da devlet seviyesinde Müslüman ve Türklere karşı baskı yok. Kendilerini özgür hissediyorlar. Ancak alt kademe memurlar ve kamu yöneticileri tarafından Türklere ve Müslümanlara karşı baskılar yapılabiliyor. Zaman zaman Kırım Tatarları ve Azeri Türklerine saldırılar yapılabiliyor. Ancak Ukrayna yönetimi, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklemesinden dolayı ülkede yaşayan Müslüman Türklere sıcak bakıyor.”

Ukrayna’da 300 bin Karapapak Türk’ü yaşıyor

Taşkın Gülmemmedov, Karapapaklar’ın ülkedeki geçmişi hakkında şu bilgileri paylaştı: “Ukrayna’da 300 bin kadar Karapapak Türkü yaşıyor. Bunların yüzde 95’i Müslüman. Karapapak Türkleri’nin büyük bölümü, Rusya’dan, Gürcistan’dan, Azerbaycan ve Ermenistan’dan gelip yerleşmiştir. Ukrayna Karapapak Türkleri’nin ata yurdudur. Karapapak Türkleri 10. Yüzyıldan beri Ukrayna’da yaşamaktadır. Tarihçiler, Ukrayna’yı ‘Kiev Rus Devleti ve Karapapak Toprakları’ olarak yazarlar. 1218 yılında Altınordu’nun Kiev Rus Devleti’ne saldırısına kadar Kiev Rus Devleti’nin askeri kuvvetleri Karapapaklar’dan oluşuyordu. Aynı zamanda Karapapaklar, o zaman Kiev Parlamentosu’nda oy kullanma hakkına sahiptiler. Seçimlerde Karapapaklar’ın sözleri her zaman önemsenmiştir. 12, 13, 14. Yüzyıl tarih kitaplarında Ukrayna ve Rusya’nın tarihinin yazıldığı İpatev Kitabında Karapapak Türkleri ‘Çerniy Klobuklar’ olarak adlandırılıyorlardı. 14. Yüzyılda Karapapak askeri ittifakı vardı. Bir çok Türk soyları da buna dahildi. 12. Yüzyılda Ukrayna’da yaşayan Karapapak Türkleri şimdiki Kiev, Ritomir, Vinisa, Rovna, Çernigov, Poltava ve Çerkas’ta yaşarlardı”

Erdoğan’dan Ukrayna’da cami yapmasını istiyoruz

“Ukrayna’da yaşayan 3 milyon Müslümanın cami sıkıntısı var. Ukrayna ekonomik kriz ve savaş nedeniyle zor durumda. Oradaki Müslümanların ibadetlerini yapabilmeleri, namazlarını kılabilmeleri için çok sayıda cami lazım” diyen Taşkın Gülmemmedov, “Karapapak Türkleri, Ukrayna Müslümanları olarak Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’dan bu konuda yardım bekliyoruz. Camilerin yapılması, inşa edilmesi, din adamları, dini eğitimin verilmesi konusunda yardım etmesini istiyoruz. Bir çok İslam devleti var. Ama bunların farklı maksatları olabiliyor. Bu yüzden Ukrayna her Müslüman ülkeden bu konuda yardım almaya yanaşmıyor. Ancak Türkiye güvenilir dost bir ülke olduğu için bu konuda art niyetsiz katkı vereceğine inanıyor. Bu alanda Türkiye’den yardım istiyoruz. Bu güvenin en önemli nedeni olan Sayın Cumhurbaşkanı’ndan başta Kiev olmak üzere Çernovsi, Harkov, Dnepro, Kropovniski, Çernigov, Liviv gibi yüz binlerce Müslümanın yaşadığı şehirlerde camiler ve kültür merkezleri inşa ettirmesini istiyoruz” dedi.