Ukraynalı kadının cenazesi ülkesine götürüldü
İstanbul’da lüks sitenin 12. katında balkon korkuluklarında asılı bulunan Olena Tyhly'nin cenazesi ülkesine götürüldü.27 Nisan 2018 Cuma 19:31
Bayrampaşa'da bulunan lüks sitenin 12. katında balkon korkuluklarında asılı bulunan Olena Tyhly'nin cenazesi ülkesine götürüldü. Altıntepsi Mahallesi, Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan lüks sitenin 12. katında balkon korkuluklarına boynundan asılı şekilde bulunan Olena Tyhly'nin(35) cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.
Otopsi işlemi tamamlanan Tyhly'nin cenazesi Almanya'dan gelen ağabeyi tarafından teslim alınarak ülkesine götürüldü.
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