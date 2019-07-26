Ukraynalı animatör Müslüman oldu Türkiye’de animatörlük yapan Ukraynalı Antonina Pavlenko, Türk genci Şerif ile tanıştıktan sonra Müslüman oldu.

Türkiye’de animatörlük yapan Ukraynalı Antonina Pavlenko, Türk genci Şerif ile tanıştıktan sonra Müslüman oldu.

Ukrayna uyruklu 24 yaşındaki Antonina Pavlenko, animatörlük yaptığı Antalya’da bodyguard olarak çalışan 23 yaşındaki Şerif Akın ile tanıştı. Şerif Akın’ın talebi üzerine Müslümanlığı araştıran Ukraynalı Pavlenko, Müslüman olmaya karar verdi. Antonina Pavlenko, aşık olduğu Şerif Akın’ın memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesine giderek ailesi ile tanıştı. Nizip Müftülüğünde Kelime-i Şehadet getiren Pavlenko, Müslüman olarak ismini Meryem olarak değiştirdi.

Meryem ve Şerif’in önümüzdeki günlerde evlenecekleri öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.