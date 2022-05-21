Ukrayna'dan yeni 'Bayraktar' hamlesi! Rusya'yı Türkiye'ye kışkırtmak için her şeyi yapıyor
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Ukrayna’nın medya denetçisi, Rus Radyosu’nun (Russkoye Radio) ismini, Radyo Bayraktar (Radio Bayraktar) olarak değiştirdiklerini açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali devam ederken Ukrayna’dan dikkat çeken Bayraktar hamlesi geldi.
Türkiye’den satın aldığı Bayraktar SİHA’ları sahada etkin şekilde kullanan Ukrayna savaşta Rusya’ya büyük zayiatlar verdirdi.
Rusya'yı kışkırtmak için sık sık Bayraktar SİHA’larla ilgili paylaşımlar yapan Ukrayna tarafına Türkiye’den uyarı gitmişti.
Rus Radyosu 'Radyo Bayraktar' oldu
Ukrayna bu kez de ülkedeki Rus Radyosu’nun (Russkoye Radio) ismini, Radyo Bayraktar (Radio Bayraktar) olarak değiştirdi.
Gelişmeyi Ukrayna’da yaşayan Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova açıkladı.
İşte o paylaşım: