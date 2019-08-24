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Ukrayna İçişleri Bakanı'ndan şok eden öneri: Para lazım, Rusya'ya uyuşturucu satalım

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, 'Rusya'ya uyuşturucu satma' tavsiyesinde bulundu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:49
Ukrayna İçişleri Bakanı'ndan şok eden öneri: Para lazım, Rusya'ya uyuşturucu satalım

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın değerlendirme toplantısında, Ukrayna Emniyet Müdürü Sergey Knyazev'in sene başından bu yana 5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini söylemesi üzerine, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov araya girdi.

'Para lazım'

Bakan , "Maliye Bakanı'na sesleniyorum. Bunları (uyuşturucuları) lütfen bizden satın alın. Paraya çok ihtiyacımız var. Gerekli yasal düzenlemeyi yapın. Toptan da veririm, rica ediyorum. Bu malları Rusya'ya yollayın, orada Dışişleri Bakanlığı'nın uçaklarıyla satıyorlar" dedi.

Bunun üzerine gülümseyen Maliye Bakanı Oksana Markarova, "Bu komik, ama yasal düzenleme olmadan imkânsız" yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:49
  1. Ukrayna Emniyet Müdürü Sergey Knyazev
  2. uyuşturucu
  3. Rusya
  4. Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov

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